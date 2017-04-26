Öğrenci Servisindeki Patlama Sonrası Yaşanan Dehşet Anları Kamerada

İstanbul Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.

Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın hemen sonrası bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve yardım etmeye çalışanlar görülüyor.

ÇANTAYLA BİNDİ, ÇANTASIZ İNDİ

Öte yandan 4 öğrencinin yaralandığı patlamayla ilgili polis ekipleri yeni detaylara ulaştı.

Polis, bekleyen servis aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin çantayla bindiğini, servisten çantasız olarak indiğini tespit etti. Patlamaya bu çantada bulunan el yapımı patlayıcının sebep olduğu düşünülüyor. Servis aracına el yapımı patlayıcıyı bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.