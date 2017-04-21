Servisteki 4 Otomobil Yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki bir otomobil servisinde çıkan yangında, 4'ü tamamen olmak üzere toplam 6 otomobil yanarak zarar gördü. Yangının, tamir için gelen bir otomobilin elektrik aksamından çıktığı sanılıyor.



Zafer Mahallesi'ndeki bir otomobil servisinde dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tamir için servise gelen bir otomobilin elektrik aksamından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede yayıldı. Alevler servisteki diğer otomobillere sıçradı. Kapalı olan servisteki dumanı fark edenlerin ihbarıyla itfaiye ekipleri geldi.



Servisin giriş kapısını açan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.



Yangında içinde lüks otomobillerin de bulunduğu 4 otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. İki otomobil ise hafif hasar gördü.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli