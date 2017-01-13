Kadirli ilçesinde, hareket halindeki öğrenci servisinin camına tutunurken düşerek aracın altında kalan 9 yaşındaki Beytullah Çeri'nin cenazesi, toprağa verildi.
Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsin ardından Çeri'nin cenazesi Göztaşı Köyü Camisi'ne götürüldü. Çeri'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası, gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Çeri'nin yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Cömert, sınıf arkadaşları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, gözaltına alınan servis sürücüsü A.D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kadirli ilçesinde A.D. yönetimindeki 80 LH 087 plakalı öğrenci servisinden evinin yakınlarında inen, daha sonra hareket eden servisin camına tutunan Beytullah Çeri, aracın arka tekerleklerin altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Servisin Altında Kalan Öğrenci Toprağa Verildi
Kadirli ilçesinde, hareket halindeki öğrenci servisinin camına tutunurken düşerek aracın altında kalan 9 yaşındaki Beytullah Çeri'nin cenazesi, toprağa verildi.
Kadirli ilçesinde, hareket halindeki öğrenci servisinin camına tutunurken düşerek aracın altında kalan 9 yaşındaki Beytullah Çeri'nin cenazesi, toprağa verildi.