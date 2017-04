Servisçilerden "Korsan" Eylemi

Samsun'da toplanan 60 kadar servis şoförü, korsan servisçileri protesto etti.



Samsunlu okul servisçileri (C plaka araçlar), korsan taşımacılığı protesto etmek için Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde toplandılar. 60 kadar servis şoförü, araçlarını yan yana sıralayarak toplu bir şekilde durdular. Servisçiler, kısa süre bekledikten sonra basın açıklaması yaptılar.



"400 tane korsan var"



Korsanla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem düzenlediklerini belirten servisçiler, "Biz, servisçiler olarak odamız da fakat odamızda servislerin yarısı kadar, korsan servisçi var. Bu korsanlar, ilçe plaklı araçlar, hususi araba ve minibüsler olabilir. Bunlar bizimle beraber yarışıyorlar. Bizim belgemiz var, her şeyimiz var. Bizi denetliyorlar. Denetlesinler. Biz sadece emeğimizin, ekmeğimizin çalınmaması için burada toplanabildik. Samsun'da yasal çalışan 700 C plaka var. 400 tane de korsan var. Biz belediyeye paramızı veriyoruz, vergilerimizi veriyoruz, kredi borçlarımızı ödüyoruz. Korsan çalışanlar geliyor diyor ki 'bu ay 7 bin TL para kazandım.' Bunun hiçbir yasal işlemi yok. Korsan araçta kaza yapıldığı zaman çocuğun burnu kanasa sigortaları bile yok. Fabrika, kreş üstleri ve özel sektörlerde korsan çok oluyor. Uygulamalarda C plakalı araçları durdurup onlarda korsan arıyorlar. C plaka zaten servis olduğu mevcuttur. Normal plakalarla bu işleri yapanlar var. Bunlara karşı gelmek için burada toplandık" dediler.



Servisçiler, basın açıklamasının ardından korsanı alkışlarla protesto ettiler. Grup, basın açıklamasının ardından kornalar eşliğinde konvoy yaparak alandan ayrıldılar. - SAMSUN