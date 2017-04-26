Servis Minibüsü Patlamasında "Çanta" Şüphesi

Pendik'te servis minibüsünde meydana gelen patlamaya, araca bırakılan bir çantanın sebep olduğu iddia edildi.



Pendik'te meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, ilginç bir bilgiye ulaştı. Polis, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde öğrenci görünümlü bir kişinin, servis aracına bir çanta bıraktığını belirledi. Şüphelinin araçtan indiğini ancak çantayı bıraktığını belirleyen polis, patlamaya bu çantanın sebep olduğu ihtimaline karşı incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri, çantayı bırakan öğrenci görünümlü kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüyor. - İSTANBUL