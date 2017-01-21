Servis Aracı Jandarma Aracının Üzerine Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı jandarma aracının üzerine devrildi. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Karasu İlçesi Kocaali Yolu Çağdaş Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan 54 S 1919 plakalı okul servisi görev başında olan Karasu İlçe Jandarma aracının üzerine devrildi. Kaza sonucu jandarma aracında bulunan askerler yara almadan kurtulurken, serviste yalnız olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi.



Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA