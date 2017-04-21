Sertifikalı Bioenerji Uzmanlık Eğitimi

Bugüne kadar bir çok Bioenerji uzmanı, doktorlar ve doktor olmayanlar dahil, dünyada Türkiye de, bize gelen, bizim ulaşa bildiklerimiz kadarıyla, bu mucizevi şifanın uygulayıcısı olmalarına köprü olduk.



BİOENERJİ EĞİTİMİ KİMLER İÇİNDİR?



Bu eğitim enerjiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sağlık uzmanları, diyetisyenler, yaşam ve enerjileri kontrol altında tutarak kendi ve yakınlarının enerji dengelerini sağlamak isteyen herkes alabilir.



BioEnerji eğitimine katılmak için tıp bilgisi sahibi olmak şart değildir.



Katılımcılara teorik ve pratik olarak eğitim verilir.



Temel bio enerji eğitimi 2 kısımdan oluşur.



Eğitim Sonunda Bioenerji Uzmanı sertifikası verilir.



İlk kısım Bioenerji Temel herkese açıktır.



BİO ENERJİ UZMANLIK EĞİTİMİ AŞAĞIDAKİ KONULARDA VERİLMEKTEDİR:



• Denge'de sağlıklı olmaya meraklı herkese açık, dengeleme üzere kolay uygulanabilir Bioenerji teknikleri kişiye önemli oranda destek verir.



• Uzman olmayan kişilerinde alıp uygulayabileceği eğitimler



• Kişinin bedeninin, çevresinin enerji kalitesini ölçebilme özelliği ve çevresel, hücresel ve ekolojik kirlenmeye karşı korunmaya yönelik kolay uygulanabilir teknikler.



• Kişinin çerçevesinde çalışanların verimliliklerini en iyi duruma getirmek, sürekli gerek fiziksel gerekse zihinsel açıdan enerji seviyelerini değerlendirmek için stres idaresi ve ölçümüne yönelik uygulamalar.



• Eğitimden sonra size gelen danışanlarınıza uygulayacağınız pratik yöntemler;



• Öncelikle; Bioenerji eğitim uygulamaları mesleki profesyonellik de veriyoruz. Sizde enerji aktarmaya, faydaya, şifaya vesile olmaya başlangıç yapabilirsiniz.



BİOENERJİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI



• Nefes eğitimi, vücudun doğru nefes almaya alıştırılması



• Organların nefes almasının sağlanması



• Enerji ve ışık bedenin temelleri



• Enerji çeşitleri ve akım yolları



• Vücudun bio-rezonans ve enerji deveranı



• Pratik olarak danışanlar için vücuttan negatif enerjilerin uzaklaştırılması



• Vücudun enerji alanının topraklaması



• Çakraların sırasıyla düzeltilmesi, tekrar sağa doğru dönüşlerinin sağlanması



• Vücutta çakra bölgelerinin enerjilerinin arttırılması



• Vücuttan pratik olarak ağrının uzaklaştırılması



• Kısa olan dengesiz olan bacak bölgesinin ikisinin eşit seviyeye getirilmesi



• Uzaktaki danışana uygulama yapabilme.



İKİNCİ KISIM MEKAN DENGELEME EĞİTİMİ



• Evinizin, iş yerinizin, bahçenizin, negatif alanda olup olmadığının ölçülmesi, saptanması, negatif enerjiler tarafından, fay hatlarından, yer altı suları tarafından, yukarıdaki yaşayan insanlara her hangi bir zararı var mı saptanması



• Eğer zarar var ise şifalı taşlar ile dengelenmesi uygulamaları.



(Negatif enerji alanlarına maruz kalan insanlar kansere kadar devam eden hastalıklara maruz kalırlar.)



Mekan dengeleme eğitimi; 1 gündür



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : GELİŞİM İSTANBUL



Mekan Adresi : ADRES: Selim Ragıp Emeç Sok. Kafaoğlu Apt. No: 13 D: 6 SUADİYE

TEL: 0216 380 45 74 – 0533 920 84 70



Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Kategori : SERTİFİKALI BİOENERJİ UZMANLIK EĞİTİMİ



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır