Sertifikalı Acces Bars Eğitimi

Yaşamımızda anlam yüklediğimiz, önem verdiğimiz şeyler beynimizde depolanır ve duygularımız, düşüncelerimiz ve hislerimiz bir elektrik yükü oluştururlar. Bu elektrik yükü başımızda yer alan belirli noktalarda birikir. Bars çalışması ile amaçlanan, o noktalara enerji vererek orada oluşmuş manyetik alanı serbest bırakmaktır.



Şifa, zaman, umut, farkındalık, yaratıcılık, güç, yaşlanma, cinsellik, para v.s. ile ilgili düşünceleri, fikirleri, inançları ve kararları depolayan 32 enerjetik elektrik şarj noktalarında tıkanan enerjinin akışı sağlanınca, blokajlar çözülmeye başlar.



Bars seansı sırasında beyin dalgaları yavaşlar, çocukluktan gelen davranış biçimleri, inanç sistemleri ve bakış açıları temizlendikten sonra, hayatınızda daha çok"Var" olabilmeye "An'da" kalabilmeye başlarsınız. Yani, geçmişinizi geleceğinize yansıtmadan, tam anlamıyla geleceğinizdeki olasılıkları, kısaca hayatınızı değiştirebilirsiniz.



Hayatınıza ne tür katkılar sağlar;



Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder.



Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır.



Yaşamın üzüntülerini en aza indirir.



Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır.



Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer.



Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar.



Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür.



Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar.



Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır.



Bedenin yaşlanma hızını azaltır.



Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar.



Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur.



Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratır.



Hem rahatlamış, hem de enerjik hissetmenizi sağlar.



Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar.



Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder.



Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Bu kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır.



Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır, böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar.



Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden, daha fazlasını kullanmanızı sağlar.



Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ( ADHD ) gibi öğrenmeyi güçleştiren durumların aşılmasında yardımcı olur.



Artan odaklanma, mantık yürütme, problem çözme, hayattan daha fazla keyif alma, işlerin daha kolay yürütülmesi, daha fazla kapasite ve fiziksel yetenek, artan farkındalık ve ruhsal gelişme sağlar.



-Bu eğitimde; bilinçaltının temizlenmesi ile ilgili sözlü süreçleri deneyimliyor ve başımızda yer alan 32 Enerjetik Noktanın yerlerini farklı görsel yöntemler kullanarak öğreniyoruz.



-6 saat süren dersler esnasında her katılımcı 2 kez Access The Bars™ Seansı almakta ve 2 kez Access The Bars™ Seansı vermektedir.



-İngilizce yazılmış ve Türkçe çevirisi yapılan kitaplar konunun iyice anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.



Sertifikalandırılacak olan bu eğitimin alınması ile birlikte siz de access bars uygulayıcı olmaya hak kazanırsınız.



Katilim ücreti: 640 TL.



2. kez katilacaklar icin ucret: 320 TL.



3.kez katılacaklar için ücret 320 TL



ÖNEMLİ-15 yaş ve altındaki katılımcıların dünyanın her yerindeki seminerlere katılımı ÜCRETSİZdir.



16-17 yaş arası katılımcılar ise %50 indirimli yani 320 TL olarak katılabilirler.



SERTİFİKA: Eğitim sonunda Uluslararası geçerliliği olan "Access Bars Uygulayıcı Sertifikası" verilir.



**Bu eğitimi birinci kez aldığınızda "Access Bars Uygulayıcısı" olur ve seans yapabilirsiniz; farklı eğitmenlerden ikinci ve üçüncü kez aldığınızda Uygulayıcılar yetiştiren bir "Access Bars Eğitmeni" olursunuz.



