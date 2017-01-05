Sertifikalarını Alıp Kendi İşlerini Kurdular

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, geçtiğimiz yılın son ayında düzenlediği iki girişimcilik kursuyla 59 girişimci adayı yetiştirdi. Odanın düzenlediği toplam 19 girişimcilik kursundan sertifika alanların sayısı 493'e ulaşırken, bunlardan 65'inin kendi işyerini açtığı öğrenildi.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın KOSGEB Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2010 yılından bu yana açtığı girişimcilik eğitimleri geçtiğimiz yıl en üst seviyesine ulaştı. Son 6 yılda düzenlenen toplam 19 kurstan 9'u 2016 yılında gerçekleştirildi. Oda, yoğun talep üzerine geçtiğimiz aralık ayında iki kursu daha düzenleyerek, girişimci adayları kervanına 59 kişinin daha katılmasına öncülük etti. 2016 yılında düzenlenen 9 kurstan girişimcilik sertifikası alanların sayısı 219 olarak gerçekleşti. Altı yılda sertifika sahibi olanların toplamı ise 493 oldu.



İlk girişimcilik kursunu 2010 yılında açan Salihli TSO, 2016 yılında bu alanda atağa kalktı. Salihli TSO'ya bağlı Selendi'de 1'i Şubat, 2'si de Mart aylarında toplam üç kurs açıldı. Manisa'nın en uzak ilçesi olan Selendi'de 66 girişimci adayı yetiştirildi.Yine Salihli TSO'ya bağlı olan Kula'da da biri Ocak, biri de Mart'ta düzenlenen girişimcilik eğitimlerinde toplam 46 kişi girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı.



Salihli'de 2016 yılının Mart ayında düzenlenen kursta 23, Nisan ayında düzenlenen kursta ise 25 girişimcilik adayı sertifika aldı. Bu eğitimlerin Selendi ve Salihli'de olan 7'si Arman Takan, Kula'da düzenlenen iki eğitim ise Hakan Selçuk tarafından gerçekleştirildi.



Hibe ve krediler artınca talep de arttı



KOSGEB'in girişimcilik hibe ve kredilerinin artırması üzerine, 2016 yılında Salihli TSO'daki eğitimlere yoğun başvuru yapıldı. Girişimcilik hibelerinin 30 bin TL'den 50 bin TL'ye ve kredi limitinin de 70 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkartılması üzerine, girişimcilik eğitimlerinde talep patlaması yaşandığını belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, şu bilgileri verdi:



"Salihli TSO'nun 18 ve 19'uncu eğitimini 2016 yılının son ayında tamamladık. Taleplerin yoğun olması nedeniyle, önceki 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kadar kursu bir yılda tamamlamış olduk. Toplam 19 kursun 9'unu bir yılda gerçekleştirdik. 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, bu sayı daha da fazla olurdu diye tahmin ediyoruz. Yılbaşından itibaren eğitim taleplerinde büyük bir patlama yaşandı. Kula, Selendi ve Salihli'de 500 kişi eğitim almak isteğinde bulundu. Biz de ilk kez Salihli dışına çıkarak Kula'da 2, Selendi'de 3 kurs düzenledik. Bugüne kadar Salihli TSO'nun kurslarında 493 kişi sertifika almaya hak kazandı. Bunlardan 65 kişinin iş planı KOSGEB tarafından onaylandı ve işyerini açtı. Türkiye genelinde yüzde 10 olan işyeri açma oranı, Salihli'de yüzde 20'ler düzeyinde bulunuyor. Taleplerin bu kadar artması bir yandan destek oranlarının artmasıyla izah edilebilir. Ama işsizliğin artmasının da önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Talep geldiği sürece yeni girişimci adayları yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz bu kurslarla genç nüfusun başka şehirlere göçünü engellemeye çalışıyoruz. Amaçlarımızdan biri de istihdama katkı sağlamak ve ekonomiyi bir nebze de olsa canlandırmaktır" - MANİSA