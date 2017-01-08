Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mersin ile Karaman'ı bağlayan Sertavul Geçidi'nde dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini artırarak devam etti.
Kar nedeniyle, Mut Bölge Trafik ile jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri de yolda buzlanmaya karşı yoğun çalışma yürütüyor.
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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