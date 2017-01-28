Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mut-Karaman yolu üzerindeki Sertavul geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerine tamamen kapanan Sertavul geçidi, bu sabahtan itibaren kar lastiği ve zincir takmak suretiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Büyük araçlara ise ulaşımın kapalı olduğu bildirildi.



Mut Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zincir takan araçlar için geçidin kontrollü olarak ulaşıma açıldığını belirtti. Büyük araçların ise geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri yolun tamamen açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN