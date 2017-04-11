Sertap Erener Yeni Klibinde Oynamak İsteyenler Bu Haberi Kaçırmasın

Sertap Erener, yeni çıkaracağı klibinde, kendisine şarkı söylerken karaoke ile eşlik edecek olan hayranlarına yer vereceğini açıkladı.



2003 yılında katıldığı Eurovision yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin gururu haline gelen ve sonrasında ise devam ettirdiği başarılı kariyerinin üstüne koyarak yükselen Sertap Erener, son albümü olan 'Kırık Kalpler Albümü'nden 'Tek Başıma' adlı parçasına klip çekeceğini açıkladı. Erener, bu klibinde ise diğerlerinden farklı olarak şarkısının karaoke versiyonuna video çeken yani şarkısını seslendiren hayranlarını oynatarak benzersiz bir iş yapmak istiyor. Her kaydı dinleyeceğini söyleyen Sertap Erener, şarkı için hazırlanacak özel klipte birçoğunun yer alacağını belirtti.



Sanatçı yaptığı açıklamada şunları belirtti;









Merhaba ben Sertab,



Size çok hoşunuza gidecek bir sürpriz yapmak istiyorum. Üstte paylaştığımız karaoke şarkıyı söylediğiniz videonuzu Twitter ya da Instagram'dan #TekBaşıma etiketiyle paylaşın ve sonra beni bekleyin. Her paylaşımı tek tek dinleyeceğimden emin olabilirsiniz. Sonra bu kayıtların elimizden geldiği kadarını klibimizde kullanacağız. Haydi, videolarınızı bekliyor ve sizi çok seviyorum.

