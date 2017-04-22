Sertab'ın Oda Müziği

Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener, "Sertab'ın Oda Müziği" projesi ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde.

Sertab'ın Oda Müziği

Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener, "Sertab'ın Oda Müziği" projesi ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde....

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Sertab'ın Oda Müziği

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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