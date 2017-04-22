Sertab'ın Oda Müziği
Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener, "Sertab'ın Oda Müziği" projesi ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde.
Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener, "Sertab'ın Oda Müziği" projesi ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde....
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Sertab'ın Oda Müziği
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io