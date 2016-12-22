Güçlü sesi ve harika performansıyla Sertab Erener Quintet İş Sanat Kültür Merkezi'nde!



Türkçe pop müziğin en güçlü yorumcularından Sertab Erener, dupduru ve rengarenk sesini en yalın haliyle duymaya imkan verecek akustik bir performansla İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Opera'dan pop'a, müziğin birçok türüne yatkın sesi ve olağanüstü sahne performansıyla, 90'lı yılların başından bu yana, Türkçe pop müziğin en beğenilen isimlerinden biri olan Sertab Erener, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir müzik kariyerine sahip. 2003 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye 1.'lik kazandıran Erener'in ilk dönem kayıtlarından bir olan 'Lal', 500'den fazla parçanın bulunduğu Sony Music 'Soundtrack for a Century' compilation set'inde yer alan tek Türkçe şarkı oldu. Dünyanın en prestijli konser salonlarından New York Carnegie Hall ve Los Angeles Kodak Theatre'da Fahir Atakoğlu ile birlikte konserler veren Erener, seslendirdiği şarkılarla yurt dışında birçok dizi ve filmin soundtrack albümlerinde yer buldu.



Sertab Erener'in bir kentet ile sahnede olacağı bu özel gece, dinleyicilere, Türkiye'nin en güçlü ve renkli seslerinden birinin en sade ve yalın halini vaadediyor.