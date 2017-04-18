Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos ile oynayacakları zorlu seriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sert maçlar oynayacaklarını ifade etti. Euroleague'de Final-Four'a kalacak takımı belirleyecek olan eşleşme öncesinde Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu. Panathinaikos ile oynayacakları serinin, deplasmanda oynanacak olan ilk maçı öncesinde değerlendirmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, saha avantajını çok iyi kullanan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Her play-off döneminde olduğu gibi sert maçlar oynayacağız. Play-off, basketbol için en keyifli dönemdir. Saha avantajını her zaman çok iyi kullanan bir takıma karşı oynayacağız. Ayrıca Panathinaikos çok da iyi bir takım. Bazı önemli oyuncuları sakatlıklardan döndü. Bizim için iyi olan, şu anda sağlıklı ve tam kadro olmamız. Bu seri çok enteresan olacak" ifadelerini kullandı.



SLOUKAS: PLANA SADIK KALMALIYIZ



Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kostas Sloukas da play-off'ta yer aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Panathinaikos iyi bir takım ve O.A.K.A'da çok iyi oynuyorlar. Oldukça agresif bir ekip. Oyuna çok konsantre başlamalı ve teknik ekibimiz tarafından belirlenen plana sadık kalmalıyız. Bu detay bizim için çok önemli olacak. Takımım için en iyisini diliyorum. Tüm takım arkadaşlarımın, Yunanistan'dan güzel sonuçlarla dönebilmemiz için ellerinden geleni yapacağından eminim" diye konuştu.



(İHA)