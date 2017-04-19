Sert Geçen Kış Ağaçlara Zarar Verdi

Kış aylarının bu sene oldukça sert geçtiği Muş'ta meyve ve kavak ağaçları zarar gördü.



Bölgede çiftçilik yapan Celalettin Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada hayvancılığın yanı sıra meyve üreticiliği yaptığını söyledi.



Bu yıl kış aylarının çetin geçtiğini belirten Aktaş, yoğun kar yağışı nedeniyle birçok meyve ve kavak ağacının kırıldığını söyledi.



Aktaş, "Memleketimizin iklimi zaten bellidir. Bu yıl yaprakları dökülmeyen binlerce ağaçlarımızın dalları kırıldı. Yaptığımız tüm masraflar boşa gitti." dedi.