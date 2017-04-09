Sert Çıktı: Röportaj Yalan

Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida, Türk basınında hakkında çıkan röportajın yalan söylediğini söylerek sert tepki gösterdi.



Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen, hatta Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak'ın ilgilendiklerini açıkladığı fakat yüksek bonservis bedeliyle vazgeçtiklerini söylediği Domagoj Vida, Türk basınında hakkında çıkan haberlere büyük tepki gösterdi.



Spor medyasında çok sık rastlamadığımız bu gelişmede Dinamo Kiev'de forma giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Fotospor gazetesinde hakkında çıkan röportaj haberini yalanlayarak, "Ben hiçbir şekilde konuşmadım. İnsanlar bu yazdıkları yalandan utanmalı." şeklinde bir açıklama yaptı.



"İNSANLAR UTANMALIDIR"



"Ben hiçbir takımla iletişime geçmedim. Bunlar tamamiyle yalan! Fotospor gazetesindeki haberde yayınlanan yalanlardan dolayı insanlar utanmalıdır."



"TELEFON NUMARAMI BİLİYORLAR"



"Birçok gazeteci telefon numaramı biliyor. Bu yüzden lütfen doğrudan benimle veya kulübüm vasıtasıyla iletişim kurun. Her türlü diyaloğa açığım. Şimdi tamamen lig maçlarına konsantreyim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum."



Domagoj Vida kimdir?



1989 doğumlu olan Domagoj Vida futbola Hırvatistan'ın Osijek takımında başladı., 2010 senesinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sene sonunda sadece 9 maçta forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcu 2011'de Dinamo Zagreb'e döndü. Hırvat ekibinde golcülüğü ile de ön plana çıkan Vida 2013 yılında Dinamo Kiev'e 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Vida, milli formayı 38 kez giydi. Domagoj Vida A Milli Takımızın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada da 90 dakika görev yaptı.Stoper dışında sağ ve sol bekte de forma şansı bulabilen başarılı futbolcu daha çok stoperde görev yapıyor. Hırvat savunmacının transfermarkt değeri ise 7.5 milyon Euro.



FutbolArena