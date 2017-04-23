Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor.

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor. 

2 perde

2 saat 20 dakika

Yazan: Haldun TANER

Yöneten: Süleyman ATANISEV

Dekor- Kostüm Tasarım: Dilek Kaplan

Işık Tasarım: Zeynel IŞIK

Müzik Direktörü: Volkan ALTUĞ

Yönetmen Yardımcısı: Özlem AKDOĞAN

Oynayanlar

Mete AYHAN

Özlem BAYKARA

Özlem BOYACI

İsmail DÜNDAR

Mustafa KILIKCI

Serhat ONBUL

Nagihan ORHAN

Tolga TÜMER

Emel ALNADY

Ceyda ÇINAR ONBUL

Evren CANBULAT

Utku ÇUBUKÇUOĞLU

Özgün Can KARABURUN

Orçun TİRYAKİ

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi

Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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