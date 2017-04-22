Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor.
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor.
2 perde
2 saat 20 dakika
Yazan: Haldun TANER
Yöneten: Süleyman ATANISEV
Dekor- Kostüm Tasarım: Dilek Kaplan
Işık Tasarım: Zeynel IŞIK
Müzik Direktörü: Volkan ALTUĞ
Yönetmen Yardımcısı: Özlem AKDOĞAN
Oynayanlar
Mete AYHAN
Özlem BAYKARA
Özlem BOYACI
İsmail DÜNDAR
Mustafa KILIKCI
Serhat ONBUL
Nagihan ORHAN
Tolga TÜMER
Emel ALNADY
Ceyda ÇINAR ONBUL
Evren CANBULAT
Utku ÇUBUKÇUOĞLU
Özgün Can KARABURUN
Orçun TİRYAKİ
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı
Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır