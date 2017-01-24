Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı2 perde2 saat 20 dakika
Konusu: Oyun, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor.
Yazan: Haldun TANER
Yöneten: Süleyman ATANISEV
Dekor- Kostüm Tasarım: Dilek Kaplan
Işık Tasarım: Zeynel IŞIK
Müzik Direktörü: Volkan ALTUĞ
Yönetmen Yardımcısı: Özlem AKDOĞAN
Oynayanlar
Mete AYHAN
Özlem BAYKARA
Özlem BOYACI
İsmail DÜNDAR
Mustafa KILIKCI
Serhat ONBUL
Nagihan ORHAN
Tolga TÜMER
Emel ALNADY
Ceyda ÇINAR ONBUL
Evren CANBULAT
Utku ÇUBUKÇUOĞLU
Özgün Can KARABURUN
Orçun TİRYAKİ
Kaynak: Etkinlik.io