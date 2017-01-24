Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı2 perde2 saat 20 dakikaKonusu: Oyun, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor.

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı2 perde2 saat 20 dakika

Konusu: Oyun, batılılaşmaya çalışan Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısına, ayakta kalmaya çalışan bir tiyatro topluluğunun trajikomik hikayesini ele alarak ışık tutuyor. 

Yazan: Haldun TANER

Yöneten: Süleyman ATANISEV

Dekor- Kostüm Tasarım: Dilek Kaplan

Işık Tasarım: Zeynel IŞIK

Müzik Direktörü: Volkan ALTUĞ

Yönetmen Yardımcısı: Özlem AKDOĞAN

Oynayanlar

Mete AYHAN

Özlem BAYKARA

Özlem BOYACI

İsmail DÜNDAR

Mustafa KILIKCI

Serhat ONBUL

Nagihan ORHAN

Tolga TÜMER

Emel ALNADY

Ceyda ÇINAR ONBUL

Evren CANBULAT

Utku ÇUBUKÇUOĞLU

Özgün Can KARABURUN

Orçun TİRYAKİ

Kaynak: Etkinlik.io

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