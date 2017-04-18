Serpil Öldü, Anneler Birbirine Düştü

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan 26 yaşındaki Serpil Durmuş'un ölümünün ardından anneler birbirine düştü. Serpil'in öz annesi Hanife Yılmaz, 2 yaşındayken evlatlık verdiği kızının ölümüne neden olduğu iddiasıyla üvey annesi Eşe Durmuş'tan şikayetçi oldu. Üvey anne ise Hanife Yılmaz'ın bir gün olsun kızını görmeye gelmediğini söyleyerek, öz anneyi suçladı.



28 Mart Pazar günü Adnan Menderes Bulvarı'nda spor yapan vatandaşlar tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan genç kızın, kayıp başvurusu yapılan Serpil Durmuş'a (25) ait olduğu belirlendi.



Serpil'in hayatı dram



Edinilen bilgiye göre, Hanife-Yılmaz Erdal çiftinin çocukları Serpil'in babası, 2 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Annesi Hanife Erdal ise evlenerek erkek çocuğunu yanına alıp, Serpil Durmuş'u ise 2 yaşındayken çocuğu olmayan Durmuş Ali Durmuş-Aysel Durmuş çiftine evlatlık verdi.



Hanife Erdal kızını evlatlık verdikten sonra da bir daha kızını görmedi. Bu arada, Aysel Durmuş kız çocuğunu evlatlık aldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Durmuş Ali Durmuş ise iki çocuğu olan Eşe Durmuş ile evlendi. Ancak Durmuş Ali Durmuş 2009 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Eşe Durmuş, 3 çocuk ile tek başına kaldı. Üvey anne Durmuş, Serpil Durmuş'u kendi çocuğu gibi büyütmeye devam etti. Ancak psikolojik rahatsızlığı olan ve uyuşturucuya da alışan Serpil Durmuş birçok kez intihar girişiminde bulundu.



Maaş kartı bakkalda



Kızını evlatlık verdikten sonra hiç görmediği ileri sürülen öz anne Hanife Erdal, kızının cenazesine de katıldı.



Hanife Erdal, olaydan sonra Adana Cumhuriyet Savcılığına giderek kızının ölümüne üvey annesi ve üvey kız kardeşinin neden olduğunu, kızının maaş kartının olmadığını söyleyerek şikayette bulundu.



Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı. Polis, yaptığı incelemede Serpil Durmuş'un babasından kalma maaşı olduğu ve maaş kartının da evinin yakınındaki bakkalda olduğu, buradan sürekli alışveriş yaptığı için kartını da bakkala bıraktığını tespit etti.



Ayrıca ön otopsi raporunda genç kızın herhangi bir darp, kesici ve ateşli silahla yaralanmadığı anlaşıldı. Sadece genç kızın bileklerinde daha önceki intihar girişiminin izleri olduğu belirlendi.



Üvey anne Eşe Durmuş ise Hanife Erdal'ın kızını 23 yıl önce evlatlık verdiğini ve bir daha hiç görmeye gelmediğini belirterek, "Durmuş Ali Durmuş hayatını kaybettiğinde ben onu arayıp, 'buraya gel birlikte kalalım 3 çocuğumuz var, onlara birlikte bakalım' dedim. Ama ona rağmen gelip kızına sahip çıkmadı" dedi. - ADANA