Sermiyan Midyat Demet Akbağ'ı Şakaladı! Demet Akbağ Nasıl Şakalandı?

Demet Akbağ nasıl şakalandı? Sermiyat Midyat Demet Akbağ'ı şakaladı. Show TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen programı 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programında bu kez Demet Akbağ şakalandı. Demet Akbağ nasıl şakalandı? Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile bir şaka hazırlayan Demet Akbağ olacaklardan habersiz şakayı yönetmeye başladı. Şakayı bitirmeye çalışan Demet Akbağ, Sermiyan Midyat'ın fenalaştığını sanınca gözyaşlarına boğuldu. Sermiyan Midyat ise şakayı sonuna kadar devam ettirdi. Hastaneye kaldırılmak üzere kucaklanan Sermiyan Midyat aniden Demet Akbağ'ın karşısına çıkınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu şakanın sonunda Demet Akbağ'a, "Ünlüler aleminin öcünü aldım." dedi.
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SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Sermiyan Midyat, Demet Akbağ'ı şakaladı. Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 Ankara doğumludur. Anne ve babası Kürt'tür. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.