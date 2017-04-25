Sermiyan Midnight

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği stand-up gösterisiyle 25 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Sermiyan Midnight

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği stand-up gösterisiyle 25 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Sermiyan Midyat; yönetmenlik, dizi ve tiyatro oyunculuğunun ardından stand-up gösterisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce "Ay Lav Yu", "Hükümet Kadın" ve  "Hükümet Kadın 2" filmlerinde senarist, yönetmen ve oyunculuğu üstlenen Midyat; bugüne dek pek çok dizi projesinde yer aldı.

Oyuncu, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini anlatacağı "Sermiyan Midnight" isimli gösterisiyle izleyicisini bu kez stand-up sahnesinde güldürmeye davet ediyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Akatlar Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Sermiyan Midnight

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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