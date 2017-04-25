Sermiyan Midnight
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği stand-up gösterisiyle 25 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği stand-up gösterisiyle 25 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Sermiyan Midyat; yönetmenlik, dizi ve tiyatro oyunculuğunun ardından stand-up gösterisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce "Ay Lav Yu", "Hükümet Kadın" ve "Hükümet Kadın 2" filmlerinde senarist, yönetmen ve oyunculuğu üstlenen Midyat; bugüne dek pek çok dizi projesinde yer aldı.
Oyuncu, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini anlatacağı "Sermiyan Midnight" isimli gösterisiyle izleyicisini bu kez stand-up sahnesinde güldürmeye davet ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Akatlar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Sermiyan Midnight
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır