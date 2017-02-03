Sermet Erkin Üllizyon Gösterisi - Çocuk Oyunu

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.

Sermet Erkin Üllizyon Gösterisi - Çocuk Oyunu

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.

Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.       

Her yaştan izleyicilerini büyülemeye devam eden Sermet Erkin, Türkiye'de bu zamana kadar 2000'den fazla sahne aldığı oyununu sergilemeye devam etmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>