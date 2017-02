Sermet Erkin Üllizyon Gösterisi - Çocuk Oyunu

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.



Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.



Her yaştan izleyicilerini büyülemeye devam eden Sermet Erkin, Türkiye'de bu zamana kadar 2000'den fazla sahne aldığı oyununu sergilemeye devam etmektedir.