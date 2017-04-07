Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.



Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.



Her yaştan izleyicilerini büyülemeye devam eden Sermet Erkin, Türkiye'de bu zamana kadar 2000'den fazla sahne aldığı oyununu sergilemeye devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi - Çocuk Oyunu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır