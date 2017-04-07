Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi - Çocuk Oyunu
Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.
Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.
Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.
Her yaştan izleyicilerini büyülemeye devam eden Sermet Erkin, Türkiye'de bu zamana kadar 2000'den fazla sahne aldığı oyununu sergilemeye devam etmektedir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Halk E.M
Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39
Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi - Çocuk Oyunu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır