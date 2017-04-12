Sermaye Piyasasında Gündem Nisan 2017 Sayısı Yayımlandı

"Geleneksel hale getirdiğimiz sermaye piyasaları ödüllerinde, Birlik üyelerinin başarılarının değerlendirildiği çeşitli kategorilerin yanı sıra, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan basın yayın organlarını değerlendiren "Sermaye Piyasaları Basın Ödülleri" kategorisi de yer alıyor. Zaman içerisinde bu ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini ümit ediyoruz."

Koç, ayrıca Birliğin finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında yürüttüğü Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın başvuruları hakkında bilgi verdi: "Yaptığımız çalışmalar kapsamında bizi oldukça heyecanlandıran bir etkinliğimiz de "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek yarışmamızın başvuruları 3 Nisan 2017 tarihinde başladı. 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruların yapılabileceği yarışmamız, yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık."

2. Sermaye Piyasaları Ödülleri 24 Nisan'da Sahiplerini Bulacak

TSPB tarafından düzenlenen ve sermaye piyasalarının en prestijli ödülü olan "2. Sermaye Piyasaları Ödülleri" bu sene 24 Nisan 2017 tarihinde sahiplerini bulacak. Geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında, bu yıl da Birlik üyelerinin başarılarının nicel ve nitel değerlendirildiği çeşitli kategorilerin yanı sıra, üye faaliyetlerinin ve sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlayan basın yayın organlarının değerlendirildiği "Sermaye Piyasaları Basın Ödülleri" kategorisi yer alıyor. Borsa İstanbul, Odeabank, Ziraat Yatırım, Takas İstanbul, Yatırım Finansman, İnfina Yazılım ve JCR Avrasya Derecelendirme'nin destekleriyle düzenlenecek 2. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde 2016 yılındaki aracılık işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, saklama faaliyeti, portföy yönetim faaliyetleri, yatırım fonu faaliyetleri, yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasası basını gibi toplam 7 kategoride, 20 dalda ödüller sahiplerini bulacak.

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Başladı

TSPB tarafından tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması için başvurular 3 Nisan 2017 tarihinde başladı. En fazla üç dakikalık kısa filmlerin yarışacağı organizasyonda, "Küçük birikimler, büyük mucizeler" temasını en iyi işleyen filmin sahibine 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL'lik ödül verilecek. Bu ödüllere ek olarak, ilk üçe giren yarışmacılara tüm Türkiye'de geçerli dokuz aylık sınırsız sinema biletini içeren Sinemia üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, TSPB'nin düzenlediği bir günlük eğitimlerden istediği birine bir yıl boyunca ücretsiz katılma imkanı ve bir yıl süreli İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mavi Lale Kart Üyeliği kazanacak. Kısa film yarışmasına başvurular 29 Eylül 2017 tarihine kadar yapılabilecek.