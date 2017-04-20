Sermaye Piyasası Kurumları ve Sermaye Piyasasında Kariyer" Semineri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu, "Sermaye Piyasası Kurumları ve Sermaye Piyasasında Kariyer" konulu seminer düzenledi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Seminerde misafir-konuşmacı olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'den Risk Yönetimi Müdürü Elvan Altıkulaç, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Aracılık Faaliyetleri Dairesi Uzmanı Ahmet Hulusi Konuk, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Borsa İstanbul A.Ş'den Bordro ve Özlük Servisi Başuzmanı Dr. Taşkın Subaşı ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel Sekreteri Doruk Karşı yer aldı.



Seminer, konuşmacıların çalıştıkları kurumun vizyonu ve hedefleri hakkında bilgi vermesiyle başladı. Kurumlarının temel görevlerinden, kendi iç bünyelerindeki iş bölümlerinden, çalışanlarına sağladıkları sosyal haklardan örnekler veren konuşmacılar, aynı zamanda mezun olduktan sonra kendi bünyelerinde çalışma imkanı bulacak öğrencilerin kariyer yolunda hangi aşamalardan geçeceklerini ve kurumlarının onlara vaat ettiği çalışma şartlarını anlattılar.



Yaklaşık 4 saat süren seminer sonunda katılım sertifikalarını alan öğrenciler, seminere katılan kurumların yaptığı ücretsiz eğitim çekilişiyle düzenlenecek eğitim seminerlerine katılmaya hak kazandılar. - SAMSUN