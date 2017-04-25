Sermaye Piyasalarına Bahar Gelecek"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inandığını belirterek, "İleriki süreçte finansal tüketiciye sürdürülebilir, daha nitelikli ürünler sunabilirsek, çok ciddi başarılar sermaye piyasalarını bekliyor." dedi.



Karadağ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 2. Sermaye Piyasaları ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2016'da zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 16 Nisan'daki referandumun başarılı bir şekilde geçirilmesiyle birlikte, yaklaşan baharla beraber sermaye piyasalarında da baharın belirtilerini görmeye başladıklarını söyledi.



Bu hafta BIST 100 Endeksi'nde Gezi olaylarından önceki rekorları yakaladıklarını aktaran Karadağ, "İleriki süreçte birlikte çalışırsak, finansal tüketiciye gerçekten sürdürülebilir, daha nitelikli ürünler sunabilirsek, çok ciddi başarılar sermaye piyasalarını bekliyor." diye konuştu.



Karadağ, 2017 ve sonrasının sermaye piyasaları açısından atılım yılı olacağını vurgulayarak, gelecek dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan popüler projelerin de borsada işlem göreceğini ifade etti.



Himmet Karadağ, "Faaliyete geçen Türkiye Varlık Fonu'nun da Borsa ve sermaye piyasalarımız için büyük bir fırsat olacağına, başta kamu yatırımları olmak üzere menkul kıymet ve sermaye piyasalarına yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Bu anlamda bütün sektör paydaşlarımızın desteğini ve ilgisini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu insanının tercihlerine uygun yeni tasarruf imkanları olmadığını gördüklerini kaydeden Karadağ, gayrimenkul sertifikaları benzeri ürünlerin daha da çoğalmasını beklediklerini dile getirdi.



Karadağ, Borsa olarak film yapımcılarıyla görüştüklerini bildiren Karadağ, gelecek dönemde başarılı ve popüler dizilerin borsada işlem görebileceğini kaydetti.



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, şunları kaydetti:



"Bu süreçte biz önümüzdeki dönemde inanmadığımız ürünleri sermaye piyasalarına getirmeyeceğiz. Mümkün olduğunca sağlam, sağlıklı ürünlerle, finansal tüketicinin karşısına çıkacağız. Zor zamanlar beraberinde fırsatları da getirir. Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum. 2000 sonrası bankacılıkta yakaladığımız doğru regülasyon ve başarıyı, önümüzdeki dönemde doğru ürünlerle hareket edersek, sermaye piyasalarımızda da yakalayacağımıza inanıyorum."



"2023 hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz"



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş da Türkiye ekonomisi açısından 2017'nin 2016 yılından çok daha başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandığını söyledi.



Ertaş, "Rusya ile yeniden başlayan ticaret, jeopolitik risklerde azalma eğilimi, KDV ve damga vergisi indirimleri, istihdam teşvikleri, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla reel sektöre kredi desteği gibi gelişmeler, 2017 yılı büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarımıza pozitif olarak yansıyacaktır." dedi.



Ekonomideki bu olumlu gelişmelerin, sermaye piyasalarında da yansımasını bulduğuna dikkati çeken Ertaş, mayıs ayından itibaren sermaye piyasalarında çok güzel gelişmeler yaşanacağını bildirdi.



Vahdettin Ertaş, sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesi için hukuki zeminin önemine değinerek, "Türkiye olarak 2023 hedeflerimizi ve İstanbul Finans Merkezi ile çizilen amaçlarımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kuşku duymuyoruz. Daha fazla sayıda, daha farklı alanlarda başarılı olan kurumlarımızı önümüzdeki yıllarda da ödüllendireceğiz." ifadelerini kullandı.