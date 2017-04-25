Sermaye Piyasaları Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde 2016 yılındaki aracılık işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, saklama faaliyeti, portföy yönetim faaliyetleri, yatırım fonu faaliyetleri, yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasası basını gibi toplam 7 kategoride, 20 dalda ödüller sahiplerini buldu.



TSPB, sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş, Odeabank A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana sponsorluğu ile Takas İstanbul, İnfina Yazılım A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin altın sponsorluğu ve BloombergHT ve BusinessHT'nin stratejik medya işbirliğinde düzenlediği 2. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni yapıldı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile TSPB Başkanı İlhami Koç'un açılış konuşmalarıyla başlayan ödül törenine, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri katıldı.



Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde toplam 7 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kategoriler kapsamında 2016 yılı içerisinde en başarılı faaliyetlere imza atan kurumlara ödülleri dağıtıldı.



TSPB Başkanı İlhami Koç, açılış konuşmasında Türkiye'de sermaye piyasasında çalışan kurumların başarılarının bilinmediğini belirterek, sermaye piyasalarının bilinirliğini arttırmak için TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nin her sene düzenleneceğini söyledi ve ekledi:



"Sektörümüzün gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz tören ile birlikte kurumlarımızın başarılarının bilinirliğini ülkemizde arttırmak istiyoruz. Zaman içerisinde bu ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini ümit ediyoruz."



Toplam 7 kategoride, 20 dalda ödül kazanan kurumlar ve kişiler:



Kurumsal Finansman İşlemleri



Sermaye Piyasası Araçları İhraç ve Satışı–2016 En Yüksek İhraç Tutarı: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Portföy Yönetim Faaliyeti



Yatırım Fonu Yönetimi –2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: İş Portföy Yönetimi A.Ş.



Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.



Bireysel Portföy Yönetimi–2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.



Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Getiri: İş Portföy Yönetimi A.Ş. / İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu



Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Getiri: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu



Yatırım Ortaklıkları



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-2016 En Yüksek Piyasa Değeri: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı–2016 En Yüksek Piyasa Değeri: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı–2016 En Yüksek Piyasa Değeri: İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Aracılık İşlemleri



Borsa İstanbul Pay Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: Akbank T.A.Ş.



Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.



Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Saklama Faaliyeti



Saklama Faaliyeti–2016 En Yüksek Saklama Bakiyesi–Yerli Yatırımcı: Türkiye Halk Bankası A.Ş.



Saklama Faaliyeti–2016 En Yüksek Saklama Bakiyesi –Yabancı Yatırımcı: Citibank A.Ş.



Sermaye Piyasası Basını Ödülleri



Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Programı Ödülü: Medyascope TV, Ekonomi Sohbetleri / Ali Ağaoğlu, Özgür Altuğ ve Şant Manukyan



Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü: Dr. Mahfi Eğilmez



Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Haberi Ödülü: Jülide Yiğittürk Gürdamar, "Tahvilde risk yok, ödenemeyen sadece binde bir" (Şubat 2016)



Özel Ödül



En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi-Yurtiçi Halka Arzlarda Yatırımcı Koruma ve Teşvik Uygulamaları / Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Ülkem İçin Fonu / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.



(Fotoğraflı) - İstanbul