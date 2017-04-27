Serkay, Survivor'daki Favorilerini Açıkladı

Survivor Panorama'nın konuğu olan Serkay Tütüncü, kimleri favori olarak gördüğünü açıkladı.

Survivor Panorama'nın konuğu olan Serkay Tütüncü, kimleri favori olarak gördüğünü açıkladı...

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Survivor, Panorama, Tütün