Serkay'ı Üzen İsim...

Serkay Survivor Panorama'da Serhat Akın, tavırlarına üzüldüğünü söyledi.

Serkay Survivor Panorama'da Serhat Akın, tavırlarına üzüldüğünü söyledi...

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Serhat Akın, Survivor, Panorama