Serkan ve Esin'in Durumu Zuhal Topal'ı Hüngür Hüngür Ağlattı

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la" programına Zuhal Topal ve tüm stüdyonun canlı yayında döktüğü gözyaşları damga vurdu.

Esin, dünkü bölümde yeniden canlı yayındaydı. Zuhal Topal; "Bu konu bana göre daha kapanmadı. Esin'e göre de kapanmadı" sözleriyle Serkan'ı da Esin'in yanına aldı. Esin, gözyaşları içinde Serkan'a; "Benim bugün buraya son gelişim, çok yoruldum. Benim gibi seni seven, sana aşkla bakan birini bulabilecek misin? Seni seviyorum, uğraşıyorum ne istiyorsun? Bir şey söyle" dedi. Esin'den ağlamamasını isteyen Serkan, nefes alamıyorum ki bir şey söyleyeyim diyerek gözyaşlarına boğuldu.



TÜM STÜDYOYU AĞLATTILAR

Esin yanına giderek Serkan'a sarıldı. Esin ve Serkan'ın gözyaşları canlı yayında Zuhal Topal'ı ve tüm stüdyoyu ağlattı. Sessizliğini koruyan Serkan, ayağa kalktı. Esin de gözyaşları içinde; "Söyleyecek bir şeyi yok sanırım Zuhal Abla" sözleriyle Topal'ın yanına gitti.



Zuhal Topal, Esin'e; "Hiçbir yere gitmiyorsun" diyerek, Serkan'a; "Ne yapıyorsun sen Serkan?" diye sordu. Serkan, hıçkıra hıçkıra ağlayarak dışarı çıktı. Zuhal Topal, Esin'i de peşinden gönderdi.

"İKİSİNİ DE YARIN BURADA GÖRECEĞİM"

Zuhal Topal, hayatın ne kadar kısa olduğunu, bu duyguların belki de yakalanamayacağını bilmiyorlar diyerek "Bu bir rica değil, ikisini de yarın burada göreceğim" dedi.



