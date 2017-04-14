Serkan Polat
Serkan Polat sevenleriyle bir araya geliyor.
Serkan Polat sevenleriyle bir araya geliyor.
"Türkçe birçok tarzda şarkılar dinlemek istiyorsanız; Serkan Polat ve müzisyen dostlarının 14 Nisan'da (ESKİMODA İSTANBUL) bekliyoruz."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Eski Moda İstanbul
Mekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Serkan Polat
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io