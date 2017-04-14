Serkan Polat

Serkan Polat sevenleriyle bir araya geliyor.

Serkan Polat

Serkan Polat sevenleriyle bir araya geliyor.

"Türkçe birçok tarzda şarkılar dinlemek istiyorsanız; Serkan Polat ve müzisyen dostlarının 14 Nisan'da (ESKİMODA İSTANBUL) bekliyoruz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Eski Moda İstanbul

Mekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1

Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Serkan Polat

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Acıbadem Hastanesi, Serkan Polat, Acıbadem, 14 Nisan, Istanbul, İstanbul, Kadıköy, Konser, Türk, Moda