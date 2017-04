Serkan Kaya Batum'da Sevenleriyle Buluşuyor

Arabesk müziğinin parlayan yıldızı Serkan Kaya, Gürcistan'da ilk konserini vermeye hazırlanıyor.

Mayıs ayının ilk haftası yayınlanacak olan yeni albümü öncesinde Batum Leogrand Hotel'de sahne alacak olan sanatçı bu geceye özel repertuarı ve sahne şovu ile de dinleyicilere muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

Bu konser için özel olarak hazırlık yapan otel yönetimi birçok ülkeden gelecek olan misafirlerine muhteşem bir gece yaşatmak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyor.

2011 yılında yayınladığı 'Aşk ne demek bilen var mı?' albümüyle müzik listelerinde uzun bir süre zirvenin sahibi olan Serkan Kaya, konserde 'Bir Bilebilsen', 'Bu Şehrin Geceleri' ve 'Merak Etme Sen' gibi şarkıları da yorumlayacak. Sanatçı Mayıs ayının ilk haftasında yeni albümü 'Gönül Bahçem'in müzik marketlerde olmasını planladığını belirtirken ayrıca şunları söyledi: "Bu albüm her şeyiyle içimize sinen bir albüm oldu. Her yaptığım albüm bir önceki albümün üstünde olması lazımdı. O yüzden çok çalıştık; fakat her şeyiyle içimize sinen ve insanların da seveceklerinden emin olduğum bir albüm oldu. Umarım insanlar da keyifle dinler bu şarkıları."

29 Nisan Cumartesi akşamı Gürcistan-Batum'da ilk kez Leogrand Hotel'de sahneye çıkacak olan sanatçı yeni albümünün ardından özel olarak hazırladığı proje albümleri için de şimdiden çalışmalara başladığını belirtti