Arabesk müziğin yeni starı Serkan Kaya, 8 Nisan Cumartesi akşamı İnferno'da Konyalı sevenlerinin karşısına çıkıyor..



2011 yılında yayınladığı "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" albümünün ardından uzun bir konser serisi ve stüdyo çalışmaları içerisinde bulunan Serkan Kaya, 4 yıl aradan sonra yapımcılığını Poll Production, prodüktörlüğünü ise Polat Yağcı'nın yaptığı yeni albümü "Gönül Bahçem" ile dinleyicilerinden tam not aldı.



3 yıl önce başlattığı "Arabesk Gecesi" konseptiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi birçok şehirde konser veren sanatçı, Jolly Joker sahnesinde "Kalakaldım", "Vatan", "Gönül Bahçem", "Mesele" gibi yeni ve eski albümünden bir çok şarkıyı söylerken ve kendine has yorumuyla dinlemekten vazgeçemeyeceğiniz şarkıları da yorumlayarak herkesin gönül bahçesine aşk bırakıyor.



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Selçuklu



Mekan : Club Inferno



Mekan Adresi : Ardıçlı Mah Yeni İstanbul Cad. No: 231 (Rixos Hotel)



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Serkan Kaya



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır