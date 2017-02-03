Arabesk müziğin yeni starı Serkan Kaya, Sahne İstanbul'da...



2011 yılında yayımladığı "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" albümünün ardından uzun bir konser serisi ve stüdyo çalışmaları içerisinde bulunan Serkan Kaya, 4 yıl aradan sonra yapımcılığını Poll Production, prodüktörlüğünü ise Polat Yağcı'nın yaptığı yeni albümü "Gönül Bahçem" ile dinleyicilerinden tam not aldı. 3 yıl önce başlattığı "Arabesk Gecesi" konseptiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi birçok şehirde konser veren sanatçı, "Kalakaldım", "Vatan", "Gönül Bahçem", "Mesele" gibi yeni ve eski albümünden birçok şarkıyı söylerken ve kendine has yorumuyla dinlemekten vazgeçemeyeceğiniz şarkıları da yorumlayarak herkesin gönül bahçesine aşk bırakıyor.