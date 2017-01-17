Serkan'dan Hanife'ye: Ben de Seni İstiyorum

Geçtiğimiz gün Hanife'nin, Serkan'a aşkını ilan etmesi olay yaratmıştı. Hanife, Serkan'ı hala unutamadığını söyleyip, ikinci bir şans istemişti.

"HALA HANİFE'Yİ İSTİYORUM"

Hanife, bugün de Serkan'ı sevdiğini ve yoluna onunla devam etmek istediğini söyledi. Milyonlar Serkan'ın, kararının ne olacağını merak ederken canlı yayında beklenen açıklama geldi. Serkan; "Hala Hanife'yi istiyorum; ama yine çekip, gitmesinden korkuyorum. Kolay ikna olmayacağım" dedi.

"GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

Hanife, Serkan'a; "Sana aynı şeyleri tekrar yaşatmayacağım Gönlümün Efendisi" diye seslenirken, Serkan'ın annesinin de hayalindeki kayınvalide olduğunu açıkladı.

ŞİMDİ GÖZLER SERKAN'DA

Hanife hakkında korkularının olduğunu itiraf eden Serkan'ın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.