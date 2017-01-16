Serkan Çınar'a Sert Eleştiri! 'Yeteneksiz'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Serkan Çınar'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.



Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Serkan Çınar'ın Fenerbahçe lehine net bir penaltı vermediğini dile getirdi.



"LİGİ SABOTE ETMEKTİR"



NTV Spor'da konuşan Mehmet Demirkol, "Serkan Çınar'ın Josef'in pozisyonunda vermediği penaltı, ligi sabote etmektir. Bu hakemler çok yeteneksizler. Bu yeteneksiz hakemlerle ligi götürmeye çalışmak da başka bir yeteneksizlik. Serkan Çınar'ın, Mete Kalkavan'ın yönettiği maç yok. Çok yeteneksizler. Bu seviyede maçı yönetemiyorsan, yönetme o zaman." ifadelerini kullandı.