Serkan Aydın-Buğrahan Denizoğlu

Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Serkan Aydın ve Buğrahan Denizoğlu, 25 Ocak'ta Beyrut Performance sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



"Karadeniz müziğinin sevilen yüzleri Serkan Aydın ve Buğrahan Denizoğlu, genç yaşlarda müzik dünyasına adım atanlardan. Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline gelen ikili, genç yaşlarına rağmen yıllardır performans sahnelerinde verdikleri konserler ile adından söz ettirmeye devam ederken; bir yandan da albüm hazırlıklarında artık son aşamaya gelmiş durumdalar."