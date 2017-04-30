Serinlemek İçin Gölette Kayboldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan 2'si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaybolan bir çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 çocuk serinlemek amacıyla Sulutepe göletine girdi. Bir süre sonra çocukların suda çırpındıkları gören vatandaşlar çocuklardan 2'sini kurtarırken biri ise suyun içinde kayboldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çocuğu bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA