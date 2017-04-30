Serinlemek İçin Denize Giren 2 Arkadaş Boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, boğularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 15-16 yaşlarındaki Emircan Durak ile İdris Buruk, serinlemek için ilçenin Çamlık civarındaki sahilinde denize girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen Durak ve Buruk suda batıp çıkmaya başladı. Vatandaşların fark etmesi üzerine denizden çıkarılan çocuklara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti ancak çocuklar kurtarılamadı.



Boğularak hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Emircan Durak ve İdris Buruk'un cenazeleri, yarın Küstülü Cevizliköy Mezarlığı'nda defnedilecek. - MERSİN