Serinhisar'da Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde, iki katlı ahşap evde çıkan ve yandaki eve de sıçrayan yangında 81 yaşındaki Yılmaz Karakuzu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirirken, kendisini kurtarmaya çalışan torunu Özgür Güler yaralandı.



Orta Mahallesi'nde Yılmaz Karakuzu'ya ait iki katlı ahşap evde dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken alevler, yandaki eve de sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında dışarı çıkamayan dedesini kurtarmak için eve girmeye çalışan Özgür Güler (19) bir kısmı yanmış merdivenleri kullanmaya çalıştı. Bu sırada merdivenin yıkılması nedeniyle düşen Güler yaralandı. Yangın sırasında evde bulunan 81 yaşındaki Yılmaz Karakuzu ise alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.



Kendi hayatını hiçe sayarak dedesini kurtarmak isterken yaralanan Özgür Güler'e 112 Acil Servis ekipleri ilk müdrahaleyi olay yerinde yaptı. Güler, ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 2 saatlik çaba sonucunda alevleri söndüren itfaiye ekipleri, ardından eve girip, Karakuzu'nun cesedini çıkardı. Karakuzu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı. - Denizli