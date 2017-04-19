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Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
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Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda 12 dereceye varan düşüşler bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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