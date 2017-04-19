Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda 12 dereceye varan düşüşler bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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