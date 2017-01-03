Serik'ten Haleplilere Yardım Eli

Serik Belediyesi öncülüğünde Haleplilere yardım kampanyası başlatıldı.



Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, bölgede faaliyet gösteren oteller ve vatandaşların katılımıyla Çınaraltı meydanında kampanyanın startı verildi.



Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Biz de yardım eli uzatalım istedik. Vakıf, dernek, odalardan oluşan sivil toplum kuruluşları ile otellerden toplanan çeşitli yardımları muhtaçlara ulaştıracağız. Serik her zaman mazlumun yanında olmuştur olmaya da devam edecektir." dedi.



Bugün başlayan ve 6 Ocak'a kadar devam edecek kampanya boyunca toplanacak yatak, battaniye, gıda ve çeşitli eşyalar Halepli yardıma muhtaçlara ulaştırılacak.