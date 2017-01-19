Serik'te "Sürü Yönetimi" Kursunu Bitirenler Sertifika Aldı

Serik ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" Projesi'nin eğitim kursunu tamamlayan 23 kursiyere sertifikaları törenle dağıtıldı.



Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Sarıabalı Mahallesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımın Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılığa önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Teknoloji sayesinde herkesin kaliteli ürün yetiştirebildiğini belirten Şimşek, hayvancılıkta da teknoloji kullanımına önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Şimşek, şu anda Türkiye'de etin kilosunun 38-42 lira bandında olduğunu, bunun da yüksek bir rakam olduğunu dile getirerek, "İç piyasada etin daha çok üretilmesi lazım. Yani ithalatla bu sorum çözülmez. İthalat açılınca üreticimiz darbe yiyor." diye konuştu.



Serik'te mandıracılık olmadığı için süt fiyatının başka yerlere göre daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, en iyi sütü de kendilerinin yapması gerektiğini, bunun için hep beraber çalışacaklarını kaydetti.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu da 2014 yılından bu yana çobanlara yönelik bu eğitimleri verdiklerini hatırlattı.



Eskiden çobanlığın meslek olarak sayılmadığını, günümüzde ise meslek kapsamına alındığını dile getiren Çömezoğlu, "Artık belgeli çobanlarımız var. Hayvancılık sektörünü geliştirmek istiyorsak, önce çobana ihtiyacımız var." dedi.



Konuşmaların ardından sertifikaya almaya hak kazanan 23 kursiyere belgeleri Kaymakam Şimşek ve protokol üyeleri tarafından verildi.