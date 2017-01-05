Serik'te Hırsızlık İddiası

Serik ilçesinde evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2016 tarihinde Boğazkent Mahallesi'nde meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlığa teşebbüs ve bir evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ç, M.B ve F.S, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Gedik Kavşağı üzerinde bulunan bir araçta yakalandı.



Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç'nin savcılıkça serbest bırakıldığı, mahkemeye çıkan zanlılardan M.B'nin denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldığı ve F.S'nin ise tutuklandığı kaydedildi.