Serik'te Golf Heyecanı Sürüyor

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası devam ediyor.



Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform haline dönüşen ve 1987 yılından bu yana yapılan European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'de üçüncü gün oyunlarıyla devam etti.



30 ülkeden 156 golfçünün katıldığı turnuvanın ilk iki gününde elenenlerin ardından son 2 güne kalan 61 golfçü şampiyonluk mücadelesi veriyor. Toplam 200 bin Euro para ödüllü turnuvanın ilk iki gününde birinci olan Finlandiyalı Tapio Pulkkanen favori olarak öne çıktı. Turnuvada yerli yabancı 30 gönüllü de ücret almadan görev yapıyor.



- Antalya