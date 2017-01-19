Serik'te 23 Kişiye Sürü Yönetimi Sertifikası Verildi

Antalya'nın Serik ilçesi'nde "Sürü Yönetimi Eğitim Kursu" na katılan 23 kişiye sertifikaları verildi.



Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sürü Yönetimi Eğitim Kursu"nu tamamlayan Sarıabalı Mahallesi'den 8'i kadın 23 kişiye sertifikaları törenle verildi. Törene Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın ve Sarıabalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Özen katıldı.



Kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "2014 yılından bu yana Sürü Yönetimi Eğitimlerini sürdürüyoruz. Halk arasında çobanlık eğitimi olarak biliniyor. Çobanlık meraya salınan bir hayvancılık. Mutlaka otlatmamız için araziye bırakmamız gerekiyor. Kapalı ortalarda olduğu kadar beslenmesi gerekiyor. Bir de bu sürüyü yönetmesi gerekiyor. Merada otlatması gezdirmesi gerekiyor" dedi.



Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteklemeler verdiğini ifade eden Çömezoğlu, "Bakanlığımızın 40 yaş altında her hangi bir yerde çalışmayanlara yönelik olarak genç çiftçi desteklememiz var. Kalkınma hibe programları kapsamında bu yıl da üç tane gencimizi destekledik. Hayvanlar verdik. Bu desteği alabilmenin şartlarından bir tanesi bu sürü yönetimi belgesini almış olmak. Diğer taraftan da eğer belirli bir baş hayvanımız var ve istenen şartlar uyarsa da 5 bin liraya yakın veriyoruz. Farklı konularda hayvancılığı desteklememiz devam ediyor. 2016 yılında 61 toplamda bu güne kadar da 168 üreticiye çobanlık belgesini üç haftalık 120 saat eğitim programına uygun şekilde verdik."



Tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu ifade eden Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ise kaliteli üretim yapılmasına işaret etti. Tarım İlçe Müdürlüğü ve teşkilatlarına teşekkür eden Şimşek, "Ülkemizin olmazsa olmazı tarımdır. Bir ülkede tarım ve hayvancılığı ne kadar gelişmiş olursa olsu bir şey olmuyor. Mutlaka tarım ve hayvancılığa önem vermek zorunda. Çağın da koşularına uymak zorundayız. Bilimsel yöntemlere uymak zorundayız. Tarım İlçe Müdürlüğü ve teşkilatlarına teşekkür ederim yaptıkları için. Devlet kuruluşu ile özel sektörlerle de iletişim halinde olmak gerekiyor. Avrupa uyum yasalarından sonra bu belgelerin de mutlaka alınması lazım. Avrupa da tarımın hayvancılığın hangi alanında iştigal ediyor olursa olsun bu kayıt altında ve belgelidir. Onlarda ürün izin belgesi de var sizin aldığız gibi üretim belgesi de var. Bizde de Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) başladı. 2001-2002 den sonra ger şey kayıt altına alınmaya başlandı. Her ürünü kimin tarlasından çıktı ne zaman hangi kasa da hangi ülkeye ihracata gitti belli. Kalıntı çıktığı zaman hangi tarlada olduğuna kadar bulunuyor. Böyle de olması lazım. Herkes kendi ürettiği üründen sorumludur" diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Sürü Yönetimi Eğitim Kursu" na katılan 23 kişiye sertifikaları verildi. - ANTALYA