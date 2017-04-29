Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8.'cisi düzenlenen "Serik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası" başladı.



Serik Kaymakamlığı 8. Voleybol Turnuvası başladı. Başkanlığını Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in yaptığı Serik'in Geleneksel Spor Şöleni'nin ilk gününde 3 müsabaka yapıldı. Erkekler kategorisinde oynanan müsabakada Serik Vergi Dairesi ile Kaymakam Haluk Şimşek'in de takımda yer aldığı Serik Kaymakamlığı karşılaştı. Serik Kaymakamlığı'nın 2-0 kazandığı mücadele sonrasında ise Bayanlar kategorisindeki maçlar başladı. Bayanlarda günün ilk maçında Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, Mehmet Akif Ersoy İlk-Ortaokulu takımın 2-1 mağlup etti. Bayanlar kategorisinde ikinci ve açılış gününün son maçında ise Özel Sevgibağı Rehabilitasyon Merkezi ile Dr. Gülşen-Dr. Baki Özpınar İlkokulu karşılaştılar. Dr. Gülşen-Dr. Baki Özpınar İlkokulu müsabakayı 2-0 kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. - ANTALYA