Serik Kaymakamı Şimşek'e Ziyaretler

Serik Asayiş Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Kiremitçoğlu ve yönetim kurulu Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret etti.



Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Asayiş Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Kiremitçoğlu ve yönetim kurulunu makamında kabul etti. Dernek Başkan Yardımcısı Yasemişk Kökalışlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İş, Şaban Tahinci, Mesut Yılmaz ve Mazlum Çelikdöğen'in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kiremitçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri dernek faaliyetleri hakkında Kaymakam Şimşek'e bilgi verdi. Hayırseverler başta Serik halkına mesaj veren Kaymakam Haluk Şimşek, "Kamu yararına çalışan bazı derneklerimiz gibi araç, gereç ihtiyaçlarını karşılamak adına Serik Asayiş Hizmetlerini Destekleme Derneği'nin Emniyet Teşkilatımıza katkısı önemlidir. Halkımızın huzuru, toplumsal huzurumuz için herkes destek vermelidir" dedi. - ANTALYA